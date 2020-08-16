Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30'dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgında son günlerde yaşanan artışı durdurmak ve azalmasını sağlamak amacıyla kent genelinde bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, semt ve ilçe pazarlarına saat 17.30'dan sonra girmeleri, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere katılmaları kısıtlandı.

Tedbirler kapsamında, her türlü ticari iş yerlerinin yaya kaldırımlarına mal ve malzeme koyması da yasaklandı.