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Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

30 Ocak 2020 17:12

Afet Acil ve Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verisine göre, Manisa Kırkağaç'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği.

 

 

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