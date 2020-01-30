Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Afet Acil ve Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verisine göre, Manisa Kırkağaç'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/01/1580393844423-dep.jpg" alt width="553" height="626" /></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/01/1580393778472-afadddd.jpg" alt width="592" height="281" /></p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>