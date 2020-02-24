Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Akhisar ilçesinde AFAD'ın verisine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 5:43'te gerçekleşen deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 5.0 büyüklüğünde ölçüldü.

Depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar’da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFET) sitesinde yer alan veriye göre, saat 05.43’te Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir’den de hissedildi.

Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.02.2020 tarihinde saat 05.43’de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

5.4 büyüklüğünde deprem yaşanmış, bazı binalar hasar görmüştü

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.



Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.