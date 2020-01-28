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Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Manisa Valiliği, 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı

28 Ocak 2020 23:22

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İzmir’de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

Manisa Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Manisa Valiliği, Akhisar'da 23.10 sıralarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı.

Manisa Valiliği'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "28.01.2020 tarihinde saat 23.10 da merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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