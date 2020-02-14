Manisa'da 29 okul için yıkım kararı

Manisa'da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 12 ilçedeki 29 okul binasının yıkılmasına karar verildi.

Manisa Valiliği, il genelinde 252 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporu tamamlandı.

Rapor çerçevesinde, il genelinde fay hattı üzerinde bulunan ve öğrenci güvenliği açısından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 29 okul için yıkım kararı alındı.

Açıklamada yıkımına karar verilen binalarda eğitim gören öğrencilerin sağlam olan diğer bloklar, binalar ya da en yakın okullarda eğitime devam edeceği vurgulandı.