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Manisa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan askerlerin zehirlenmeleri ile ilgili açıklama

Gıda zehirlenmesi konusunda 24 Mayıs'ta yaşanan olayın dün tekrar etmesi nedeniyle ikinci soruşturma açıldı

18 Haziran 2017 13:49

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1. Piyada Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında gıda zehirlenmesi yaşayan 731 askerle ilgili açıklama yaptı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, olayla ilgili gözaltı sayısının ise 21'e yükseldiğini belirtti.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği sonrası bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere müracaatı sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulduğunu, çeşitli hastanelerde ilk belirlemelere göre 731 askere tıbbi müdahalenin yapıldığını bildirdi.

Gıda zehirlenmesi konusunda 24 Mayıs'ta yaşanan olayın dün tekrar etmesi nedeniyle ikinci soruşturmanın açıldığını kaydeden Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Manisa Emniyet Müdürlüğümüzde özel bir büro oluşturuldu"

"Tedavi sonucu, şu an itibariyle hayati tehlike riski olan askerimiz yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer olay üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrarörnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve gıdalardan, kullanılan su ve diğer bütün malzemelerden numune alınmış, bilirkişi incelemesine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğümüzde özel bir büro oluşturulmuştur. Çalışmalar titiz bir şekilde devam etmektedir. İlk etapta kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tesbit edilen 19 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, bu sayı an itibariyle 21'e ulaşmıştır."

Konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını, her türlü emarenin araştırıldığını bildiren Şimşek, kamuoyunun provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini de bildirdi.

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