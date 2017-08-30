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Manisa CHP'den alternatif zafer kutlaması

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) - MANİSA'da CHP İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı alternatif bir törenle kutladı

30 Ağustos 2017 17:32

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da CHP İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı alternatif bir törenle kutladı.
Manisa\'da CHP ve bazı sivil toplum kuruluşları, resmi törene alternatif 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törene CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ve sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı. Törende Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Alternatif kutlamada konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gülbahar Tahmilci, bayramları meydanlarda kutlamaktan hiç vazgeçmeyecekleri söyledi. Tahmilci, \"Biz hakkın, hukukun, adaletin sevdalısıyız. Bayramları halka kapatanlara inat her zaman meydanlarda olacağız. Bayramlarımıza sahip çıkacağız. Onlar törenleri basitleştirmeye çalıştıkça biz coşkumuzu daha da artıracağız\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından CHP\'liler meydandan ayrıldı.
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