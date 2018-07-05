Manisa Büyükşehir'e şampiyon savunmacı

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 2 sezonda Altay\'da iki şampiyonluk yaşayan stoper Murat Türkkan\'la el sıkıştı. Tecrübeli savunmacı yeşil-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Murat, \"Çok agresif bir oyuncu değilim. O yüzden çok fazla kart görmüyorum. Takımda Umut Kaya ve Ufukhan Bayraktar benim çok yakın arkadaşlarım. Hiç düşünmeden imza attım. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim\" dedi.

Başkan Mevlüt Aktan ise dış transferde 7\'nci imzayı attırdıklarını belirterek, \"Murat Türkkan kalitesiyle ve tecrübesiyle takıma çok şeyler verecektir\" diye konuştu.

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