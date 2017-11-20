Manisa Büyükşehir Belediyespor'da seri sonu

MANİSA, (DHA) TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Kozan Belediyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Karşılaşmada girdiği pozisyonları değerlendiremeyen yeşil-beyazlılar, kaybedilen 2 puana rağmen liderliğini sürdürdü. En yakın rakipleri Düzcespor ve Bayrampaşa\'nın da maçlarından beraberlikle ayrılması sonucu 7 puanlık fark kapanmadı. Manisa BŞB, bu hafta sahasında orta sıralarda yer alan 12 Bingölspor ile kozlarını paylaşacak.