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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da seri sonu

  MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kozan Belediyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

20 Kasım 2017 17:11

 

MANİSA, (DHA) TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Kozan Belediyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Karşılaşmada girdiği pozisyonları değerlendiremeyen yeşil-beyazlılar, kaybedilen 2 puana rağmen liderliğini sürdürdü. En yakın rakipleri Düzcespor ve Bayrampaşa\'nın da maçlarından beraberlikle ayrılması sonucu 7 puanlık fark kapanmadı. Manisa BŞB, bu hafta sahasında orta sıralarda yer alan 12 Bingölspor ile kozlarını paylaşacak.   

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