Manisa Büyükşehir Belediyespor'da program netleşti

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta şampiyon olarak ilk kez 2. Lig\'e çıkmayı garantiledikten sonra kupasına bu hafta Batman Petrolspor maçında kavuşacak Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un kutlama programı belli oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, şampiyoluk kupasını pazar günü saat 15.30\'da başlayacak maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez\'den alacak. Maçın ardından Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'nde sahanın ortasına kurulacak olan platforma çıkacak olan yönetim, teknik heyet ve futbolcular, buradan taraftarları selamlayacak ve şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Büyük bir coşkunun yaşanacağı Mümin Özkasap Spor Tesisleri, pazar günü yeşil-beyaz bayraklarla ve balonlarla süslenecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, maçın ardından birer konuşma yapacak. Başkan Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu, şampiyonluk kupasının kaldırılacağı Batman Petrolspor maçına Manisa protokolünü tam kadro davet etti. Protokol, hafta sonunda yaşanacak olan coşkuya ortak olarak taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutlayacak.