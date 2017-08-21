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Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon açılışını yaptı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta ilk maçında cumartesi günü Yomraspor'a konuk olacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon açılışını kurban keserek gerçekleştirdi

21 Ağustos 2017 16:09

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 1\'inci Grup\'ta ilk maçında cumartesi günü Yomraspor\'a konuk olacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon açılışını kurban keserek gerçekleştirdi.
Yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı törende kazasız bir sezon dileğinde bulunuldu. Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, ligde başarılı olacaklarını belirterek, \"Tek temennimiz sakatlık olmadan bir sezon geçirmek. Teknik ekip ve oyuncularımıza olan inancımız tam\" diye konuştu.

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