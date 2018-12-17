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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor üzgün bitirdi

MANİSA, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk devreyi üzgün kapattı

17 Aralık 2018 14:30

MANİSA, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Sivas Belediyespor\'a 2-0 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk devreyi üzgün kapattı. Bu sezon 3\'üncü yenilgisini alan yeşil-beyazlılar, 2\'nci sıradan 4\'üncü basamağa geriledi.
Zirve yarışında son hafta darbesi yiyen Ege ekibinde teknik direktör Levent Devrim, \"İlk yarıyı 3 puanla bitirmek isterdik. Zorlu bir deplasmana çıkacağımızı biliyorduk. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp yeni yılda da şampiyonluk yarışının içinde olmak için çabalayacağız\" ifadelerini kullandı.

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