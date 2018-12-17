Manisa Büyükşehir Belediyespor üzgün bitirdi

MANİSA, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Sivas Belediyespor\'a 2-0 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk devreyi üzgün kapattı. Bu sezon 3\'üncü yenilgisini alan yeşil-beyazlılar, 2\'nci sıradan 4\'üncü basamağa geriledi.

Zirve yarışında son hafta darbesi yiyen Ege ekibinde teknik direktör Levent Devrim, \"İlk yarıyı 3 puanla bitirmek isterdik. Zorlu bir deplasmana çıkacağımızı biliyorduk. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp yeni yılda da şampiyonluk yarışının içinde olmak için çabalayacağız\" ifadelerini kullandı.