Manisa Büyükşehir Belediyespor tam yol

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Konya Anadolu Selçukspor\'u 4-0 yenerek bu sezon ilk kez deplasmanda galip gelen ve ilk kez seri galibiyet elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, gözünü zirveye çevirdi. Ligdeki 5. galibiyetini alıp 17 puana yükselen Manisa temsilcisi, lider Menemen Belediyespor\'u 5 puan geriden takibini sürdürdü. Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyen teknik direktör Levent Devrim, kritik bir maçı kayıpsız geçtiklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, \"İstikrarlı gidişatımızı sürdürmeyi istiyoruz. Seri galibiyetleri devam ettirip yarışta olmayı amaçlıyoruz\" dedi. Ege temsilcisi bu hafta evinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.