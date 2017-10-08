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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor tam gaz

MANİSA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ankara deplasmanında Yeni Altındağ Belediyespor'u 2-0 yenerek zirve yürüyüşünü sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüzler gülüyor

08 Ekim 2017 16:34

MANİSA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Ankara deplasmanında Yeni Altındağ Belediyespor\'u 2-0 yenerek zirve yürüyüşünü sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da yüzler gülüyor. Şampiyonluk hedefiyle kurulan Yeşil-Beyazlı takım ilk 3 haftada galibiyet yüzü göremedikten sonra 4\'te 4 yaparak lige ağırlığını koydu. Manisa temsilcisi puan kaybı yaşamadığı son 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez sarsarken kalesini gole kapattı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 14 puan toplarken, toplamda attığı 11 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

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