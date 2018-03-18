Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğu bekliyor

MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 7\'nci haftada oturduğu liderlik koltuğundan 21 maçtır inmeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor\'u geriye düştüğü deplasmanda 2-1 mağlup ederek bitime 7 hafta kala en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 14\'e çıkarıp şampiyonluğu beklemeye başladı. Tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'e yükselmek için günleri sayan Manisa temsilcisinin 2 hafta içinde şampiyonluğunu matematiksel olarak da ilan etme ihtimali var.

Rekorlar kırdığı sezonda Türkiye\'deki 7 profesyonel ligde en çok puan toplayan, en çok galibiyet alan, takipçileriyle puan farkını en çok açan lider olan yeşil-beyazlı ekip, 2\'nci Lig vizesini alıp şampiyonluğu en erken garantileyen takım olmaya da çok yakın. Manisa BŞB, bu sezon 27 haftada yalnız 3 kez yenilirken 19 maçı galibiyet, 5 karşılaşmayı ise beraberlikle bitirdi.