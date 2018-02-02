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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor penaltısız zirvede

MANİSA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta en yakın rakibinin 8 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon hiç penaltı golü atmadı

02 Şubat 2018 16:14

MANİSA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta en yakın rakibinin 8 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon hiç penaltı golü atmadı. 
Penaltıdan son olarak geçen sezon 29 Ocak 2017\'de Derincespor ile deplasmanda oynanan maçta ağları sarsan yeşil-beyazlı ekip, tam 33 maçtır beyaz noktadan gol bulmadı. O tarihten bu yana penaltı golü atmadan 58 golü rakip filelere bırakan Manisa BŞB, bu sezon da 30 kez ağları sarstı. Manisa temsilcisi, ülkemizdeki 7 profesyonel ligde rakipleriyle puan farkını en çok açan lider takım konumunda bulunuyor.

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