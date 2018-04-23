Manisa Büyükşehir Belediyespor kupasına kavuştu

MANİSA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta henüz bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kupasına Batman Petrolspor\'u 2-1 yendiği mücadelenin ardından kavuşurken unutulmaz görüntüler yaşandı. Bu sezon 7 profesyonel ligde en çok galip gelen, en çok puan toplayan, rakipleriyle farkı en çok açan ve şampiyonluğu en erken garantileyen takım olan Manisa temsilcisi, mücadeleden önce Mümin Özkasap Tesisleri\'ni yeşil-beyaz balonlarla süsledi. Sahaya tünel önünde koridor oluşturan Batmanlı futbolcuların alkışlarıyla çıkan Manisa BŞB, galibiyetten sonra kupasına kavuşurken coşku doruğa ulaştı. 3. Lig\'de artık misafir olan, tarihinde ilk kez 2. Lig\'de boy göstermeye hazırlanan Manisa ekibi, Çatalcaspor ve Bayrampaşa maçlarıyla sezonu tamamlayacak.