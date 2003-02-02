T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-2

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA) STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Mehmet Akıncık (xx), Harun Pekyürek (xx) MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx)- Mehmet Yılmaz (x), Ufukhan (xxx), Mehmet Kuruoğlu (x), Erhan (xx), Abdurrahman (x) (D

10 Eylül 2017 21:42

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Mehmet Akıncık (xx), Harun Pekyürek (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx)- Mehmet Yılmaz (x), Ufukhan (xxx), Mehmet Kuruoğlu (x), Erhan (xx), Abdurrahman (x) (Dk. 17 Kürşat xx), Umut (x), Kaan (x) (Dk. 46 Olcay x), Alper (x) (Dk. 62 İsmail (xxx), Berkin (xx), Ali (xx)
KEMERSPOR 2003: Ahmet (xx)- Akın (xx), Birkan (xxx), Abdurrahman (xx), Abdulsamet (xx), Lokman (xx) (Dk. 78 Muhammet xx), İbrahim (xx) (Dk. 68 Doğukan xxx), Mümin (xxx), Sevcan (xxx), Deniz (xxx) (Dk. 89 Fikret), Atakan (xx) 
GOLLER: Dk.27 Deniz, Dk.58 Sevcan (Kemerspor 2003), Dk.64 Kürşat, Dk.90+2 Ufukhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Umut (Manisa Büyükşehir Belediyespor),  Ahmet, Lokman, İbrahim, Atakan, Akın, Birkan (Kemerspor 2003)
ÜÇÜNCÜ Lig 1\'inci Grup\'ta ilk hafta maçında Yomraspor ile golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Kemerspor 2003 karşısında son dakikada yenilgiden kurtuldu: 2-2.
27\'inci dakikada konuk Kemerspor 2003 öne geçti. Ceza alanın sol dışında topla buluşan Deniz sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1. 
58\'inci dakikada Kemerspor 2003\'ün atağında Birkan\'ın soldan ortasında ön direkte topla buluşan Sevcan şutunu çekti: 0-2. 
64\'üncü dakikada ceza sahası yanının gerisinden kullanılan frikik atışında Kürşat topu ağlara gönderdi: 1-2.
90+2\'de İsmail soldan ortaladı, Ufukhan kafayı vurdu: 2-2.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmed HakkıMANİSA DHA STAT MüminBurak OlcarMehmet AkıncıkHarun PekyürekBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ErselMehmet YılmazUfukhanMehmet KuruoğluErhanAbdurrahmanDkKürşatUmutKaanOlcayAlperBerkinAliAhmetAkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24