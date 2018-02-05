Manisa Büyükşehir Belediyespor kalesine duvar ördü

MANİSA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta evinde düşme hattındaki Orhangazi Belediyespor\'u 3-0 yenerek en yakın takipçisi Bayrampaşa\'yla arasındaki 8 puanlık farkı koruyan 44 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, kalesini de gole kapattı.

Oynadığı 20 karşılaşmada kalesinde sadece 11 gol görerek ligin en iyi savunma performansına imza atan yeşil-beyazlılar, 270 dakikadır rakiplerine gol izni vermiyor. Manisa ekibi defanstaki başarısını hücumda da gösteriyor. Rakip fileleri şimdiye kadar 33 kez sarsarak en skorer takım olan Manisa BŞB\'de şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Teknik direktör Levent Devrim, ilk yarıda olduğu gibi yeni bir galibiyet serisi yakalayarak 2. Lig\'e çıkacaklarına inandığını vurguladı.