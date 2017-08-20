Manisa Büyükşehir Belediyespor hazırlık maçında farklı galip: 4-2

MANİSA, (DHA)- YENİ sezonda 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2\'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı: 4-2.

Mümin Özkasap Tesisleri\'nde oynanan maçın 5\'inci dakikasında Samet\'in golüyle yenik duruma düşen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8\'nci ve 13\'üncü dakikada Umut, 38\'nci dakikada da Berkin\'in golleriyle devreyi 3-1 önde tamamladı. Yeşil-beyazlılar 54\'üncü dakikada Alper\'le skoru 4-1 yaparken 59\'uncu dakikada sahneye çıkan Taşkın skoru belirledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor ligde ilk haftada Yomraspor\'a konuk olurken, Menemen ise Kocaeli Birlikspor ile karşılaşıcak.

