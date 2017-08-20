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Manisa Büyükşehir Belediyespor hazırlık maçında farklı galip: 4-2

MANİSA, (DHA)- YENİ sezonda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı: 4-2

20 Ağustos 2017 17:10

MANİSA, (DHA)- YENİ sezonda 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2\'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı: 4-2.
Mümin Özkasap Tesisleri\'nde oynanan maçın 5\'inci dakikasında Samet\'in golüyle yenik duruma düşen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8\'nci ve 13\'üncü dakikada Umut, 38\'nci dakikada da Berkin\'in golleriyle devreyi 3-1 önde tamamladı. Yeşil-beyazlılar 54\'üncü dakikada Alper\'le skoru 4-1 yaparken 59\'uncu dakikada sahneye çıkan Taşkın skoru belirledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor ligde ilk haftada Yomraspor\'a konuk olurken, Menemen ise Kocaeli Birlikspor ile karşılaşıcak. 
 

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