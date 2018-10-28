Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde kral

MANİSA, (DHA) -

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde güçlü rakiplerinden Fatih Karagümrük\'ü 3-1 mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 3\'e indiren 3\'üncü sıradaki Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon taraftarının önünde resital yaptı.

Manisa temsilcisi iç sahada çıktığı 5 maçı da kazanarak 15 puanı cebine koydu. Manisa, grupta iç sahada en başarılı takım olarak dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde çıktığı randevularda rakip filelere 12 gol bıraktı, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Üst üste oynadığı son 3 maçı kazanan Manisa BŞB, haftaya Darıca Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.