Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde, Aydınspor 1923 deplasmanda

İZMİR, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde 5. sıradaki Halide Edip Adıvarspor\'la karşılaşacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'ndeki müsabaka saat 15.00\'te başlayacak.

Manisa ekibi zirvedeki yerini korumak için rakibini yenerek üst üste 7. galibiyetini almayı hedefliyor. 3. Grup\'ta son 2 maçını kazanarak düşme hattından kurtulan ve 11 puanla 11. sırada yer alan Aydınspor 1923 ise deplasmanda 12 puanlı 7. basamaktaki Baysal İnşaat Düzyurtspor\'la karşı karşıya gelecek. Trabzon\'daki randevu saat 14.00\'te start alacak.