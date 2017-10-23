T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor duvar ördü

MANİSA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkartan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu periyotta kalesini gole kapattı

23 Ekim 2017 17:21

MANİSA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta deplasmanda Erbaaspor\'u 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkartan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu periyotta kalesini gole kapattı. İlk 3 haftadan 2 puan çıkarabilen yeşil-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 6 maçta 18 puan toplayarak müthiş bir performansa imza attı. Bu periyotta Çanakkale Dardanelspor, Ofspor ve Erbaaspor\'u tek golle deviren Manisa temsilcisi, Erzin Belediyespor ve Yeni Altındağ Belediyespor\'u 2-0, Düzcespor\'u ise 4-0 mağlup etti. Puan kaybı yaşamadığı son 6 müsabakada 11 gol atıp hiç gol yemeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3\'üncü haftada 15\'inci sıradayken, son 3 haftada liderliği kimseye bırakmadı. Teknik Direktör Levent Devrim ise, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHATFFErbaasporManisa Büyükşehir BelediyesporBuDardanelspor OfsporManisaErzin BelediyesporYeni Altındağ BelediyesporDüzcesporPuanTeknik Direktör Levent Devrim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24