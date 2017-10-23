Manisa Büyükşehir Belediyespor duvar ördü

MANİSA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta deplasmanda Erbaaspor\'u 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkartan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu periyotta kalesini gole kapattı. İlk 3 haftadan 2 puan çıkarabilen yeşil-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 6 maçta 18 puan toplayarak müthiş bir performansa imza attı. Bu periyotta Çanakkale Dardanelspor, Ofspor ve Erbaaspor\'u tek golle deviren Manisa temsilcisi, Erzin Belediyespor ve Yeni Altındağ Belediyespor\'u 2-0, Düzcespor\'u ise 4-0 mağlup etti. Puan kaybı yaşamadığı son 6 müsabakada 11 gol atıp hiç gol yemeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3\'üncü haftada 15\'inci sıradayken, son 3 haftada liderliği kimseye bırakmadı. Teknik Direktör Levent Devrim ise, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.