Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bayrampaşa: 1-2

MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER: Ercan Hellaç (xx), Sezgin Şahbaz (xx), Ertan Demirci (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x)- Mehmet Yılmaz (xx), Ufukhan (x), Mehmet Kuruoğlu (xx), Erhan (x), Emir (xx) (Dk. 87 Çağrı), Umut (xx), Olcay (xxx) (Dk. 71 Kaan x), Alper Akçam (x) (Dk. 76 Ergün x), İsmail (xx), Ali (x)

BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik (xx)- Sefa (xxx), Ahmet Keleş (xx), Yavuz (xxx), Recep Soner (xx) (Dk. 64 Said Can xxx), Polat (xxx), İlker (xx), Bülent (xxx), Güray (xx), Sercan (xx), Benhur (xxx) (Dk. 80 Gökhan xx)

GOLLER: Dk. Dk. 49 Olcay (Manisa BŞB), 15 Benhur, Dk. 73 Yavuz (Bayrampaşa)

SARI KARTLAR: Umut (Manisa BŞB), İlker (Bayrampaşa)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 13 maçtır yenilmeyen, bu periyotta 11 galibiyet, 2 beraberlik alan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının son haftasında evinde Bayrampaşa\'ya 2-1 mağlup oldu. Mümin Özkasap Tesisleri\'nde oynanan mücadelede konuk takımın gollerini 15\'inci dakikada Benhur ve 73\'üncü dakikada Yavuz attı. Manisa temsilcisinin tek golü 49\'uncu dakikada Olcay\'dan geldi. Bu skora rağmen yeşil-beyazlı ekip devreyi 37 puanla, en yakın rakibi Düzcespor\'un 6 puan önünde zirvede tamamladı. Bayrampaşa puanını 30\'a çıkartarak yarışta iddialı konuma geldi.