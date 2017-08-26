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Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbolda 9 takviye yaptı

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da antrenörlük görevine geçen sezon Pınar Karşıyaka'nın teknik ekibinde görev yapan Ceyhun Cabadak'ı getiren yönetim, transferde de atağa geçt

26 Ağustos 2017 15:58

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol 2\'nci Ligi\'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da antrenörlük görevine geçen sezon Pınar Karşıyaka\'nın teknik ekibinde görev yapan Ceyhun Cabadak\'ı getiren yönetim, transferde de atağa geçti.
Yeşil beyazlı yönetim, Finalspor\'dan Cihad Şahin ve Zafer Sezer Alp, Mersin Büyükşehir Belediyespor\'dan Recai Öztürk ve Omay Yıldırım, Ormanspor\'dan Mustafa Ünlü, Ankara DSİ\'den Selahattin Akyol, Karesispor\'dan İlker Türel, Artvin Belediyespor\'dan Melih Sevda ile Boluspor\'dan Enis Bayrak\'ı renklerine bağlayarak aynı gün içinde 9 takviye birden gerçekleştirmiş oldu.
 

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