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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 2-1

MANİSA (DHA) STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Mahmet Vargün (xx), Alper Usla (xx) MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Ufukhan (xxx), Erman (xx), Mehmet (xxx), Erhan (xx), Emir (xxx), Umut (xx), Onur (xx

02 Eylül 2018 22:32

MANİSA (DHA)

STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Mahmet Vargün (xx), Alper Usla (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Ufukhan (xxx), Erman (xx), Mehmet (xxx), Erhan (xx), Emir (xxx), Umut (xx), Onur (xxx), Artun (xx) (Dk. 66 Alper xx), Zafer (xxx) (Dk. 90+2 Ömeralp), Yaser (xxx) (Dk. 79 Fatih xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Kamil (xx), Okan Duran (x), Kemal (x), Ercan (x) (Dk. 46 Berkan x), Mert (x) (Dk. 84 Tahir), Gencay (x) (Dk. 61 Hüseyin x), Turan (xx), Emre (x), Onur Eriş (xx), Okan Eken (x)
GOLLER: Dk. 28 Onur, Dk. 45 Yaser (Manisa BŞB) - Dk. 9 (P) Onur (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Emir (Manisa BŞB) - Onur (Zonguldak Kömürspor)

Tarihinde ilk kez TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezona 2-1\'lik galibiyetle başladı. Yeşil beyazlılar geriye düştüğü maçta evinde Zonguldak Kömürspor\'u Onur ve Yaser\'in golleriyle yenerek ilk haftada 3 puanı hanesine yazdımayı başardı.

9\'uncu dakikada konuk Zonguldakspor penaltı kazandı, atışı gole çeviren Onur skoru 1-0\'a getirdi. 28\'inci dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Onur, güzel bir gole imza attı ve eşitliği sağladı: 1-1. 
45\'inci dakikada Yaser, attığı golle ev sahibi ekibi öne geçirdi: 2-1. 
İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci devrede de sonuç değişmedi ve kazanan Manisa ekibi oldu. 

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