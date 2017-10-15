Manisa Büyükşehir Belediyespor - Ofspor: 1-0

MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Alper Uslu (xx), Hakan Yoldaş (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Kürşat Ergun (xxx) (Dk. 90 Olcay), Abdurrahman Emir (xx), Umut (xxx), Alper Akçam (xx) (Dk. 64 Kaan xx), Ali (xx), İsmail Köse (xxxx) (Dk. 81 Hüseyin Cihan x), Mehmet Kuruoğlu (xx), Ufukhan (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xx)

OFSPOR: Yunus Emre (x) - Arif (x) (Dk. 34 Ferhat x), Selim (xx), Sergen (x), Furkan Aydın (xx) (Dk. 74 Nevzat x), Mustafa Emin (xx), Muhammet (xx), Talha (x), Fatih Aydın (xx), Onur (xx), Furkan Karabatak (x) (Dk. 60 Niyazi x)

GOL: Dk. 71 İsmail Köse (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Kürşat Ergun, Ufukhan (Manisa BŞB), Niyazi (Ofspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 5\'inci galibiyetini evinde takipçisi Ofspor karşısında aldı ve koltuğunu korumayı başardı. 1-0. Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'ndeki maçın tek golünü 71\'inci dakikada İsmail Köse attı. Sezona 3 haftada 2 puanla başladıktan sonra 5\'te 5 yapan Manisa temsilcisi, 17 puana ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek futbolcuları kultadı.

5\'inci dakikada gelişen Ofspor atağında Mustafa Emin\'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Yusuf karnere çeldi.

8\'inci dakikada Manisa BŞB\'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kürşat Ergun\'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali, topu ağlara gönderdi. Ancak Hakem Sezer Yalçın, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

34\'üncü dakikada ev sahibinden Umut\'un sert şutu direği sıyırıp auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

47\'nci dakikada Manisa BŞB defansının uzaklaştıramadığı top Ofspor\'dan Talha\'nın önünde kaldı. Talha\'nın ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Yusuf gole engel oldu.

50\'nci dakikada Erhan\'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla arka direkte buluşan Alper Akçam etkili vurdu. Kaleci topu iki hamlede kontrol edebildi.

71\'inci dakikada Manisa BŞB golü buldu. Umut\'un kullandığı kornerde iyi yükselen İsmail Köse, kafa vuruşuyla topu uzak köşeye gönderdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)