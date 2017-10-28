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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-2

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Kadir Beyaz (xx), Tuncay Ercan (xx) MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Kürşat (xx) (Dk

28 Ekim 2017 20:10

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Kadir Beyaz (xx), Tuncay Ercan (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Kürşat (xx) (Dk. 82 Hüseyin), Abdurrahman Emir (x), Alper (xx) (Dk. 61 Olcay x), Ali (xx), İsmail (xx) (Dk. 90 Harun), Mehmet Kuruoğlu (xxx), Ufukhan (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xx), Kaan (xxx)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman Enes (x) - Aytek (xx), İslam (xx), Ahmet Mert (x) (Dk. 64 Kadir x), Uğur Erk (xx) (Dk. 71 Mert Narin x), Cemal (xx), Emre Tekin (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 83 Furkan), Hüseyin (x), Serkan (xx), Uğur İmir (x)
GOLLER: Dk. 11 Emre Tekin, Dk. 86 (Pen) Aytek (Halide Edip Adıvar), Dk. 35 Ufukhan, Dk. 50 Mehmet Kuruoğlu, Dk. 60 Kaan (Manisa BŞB)
SARI KARTLAR: Abdurrahman Emir, Kaan, Mehmet Yılmaz, Hüseyin (Manisa BŞB), Emre Tekin (Halide Edip Adıvar)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Halide Edip Adıvarspor\'u 3-2 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Manisa temsilcisi 23 puana ulaşıp zirvedeki yerini korurken, konuk takım 13 puanda kaldı.
11. dakikada Halide Edip Adıvarspor atağında ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Tekin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
35. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor eşitliği sağladı. Serbest vuruştan Kürşat\'ın kale önüne gönderdiği topa iyi yükselen Ufukhan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
50. dakikada ev sahibi ekipten Abdurrahman Emir\'in kullandığı kornerde arka direkteki Mehmet Kuruoğlu kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.
60. dakikada Manisa atağında İsmail soldan penaltı noktasındaki Kaan\'ı gördü. Kaan düzgün bir vuruşla farkı 2\'ye çıkardı: 3-1.
86. dakikada Manisalı Abdurrahman Emir\'in ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aytek maçın skorunu belirledi: 3-2.

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