Manisa Büyükşehir Belediyespor - Erzin Belediyespor: 2-0

MANİSA, (DHA)

STAT: Mümen Özkasap

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Emre Aslan (xx), Mustafa Zıvalı (xx)

MANİSA BŞB: Yusuf (xxx) - Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan (xx), Ufukhan (xxx), Mehmet Kuruoğlu (xxx), Kürşat Ergun (xxx), Abdurrahman (xxx), Umut (xx) (Dk. 69 Olcay xx), Ali (xx), Berkin Kamil (xx) (Dk. 62 Alper xx), İsmail (xx) (Dk. 61 Kaan xx)

ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (x) - Şahin (xx), Yılmaz (xx), Nureddin (x), Yücel (x) (Dk. 62 Sefa x), Melih (xx), Tuncer (x) (Dk. 70 Yasir x), Ali (xx), Sefa (xx), Emrah (x), Şerif (x) (Dk. 46 Ulaş x)

GOLLER: Dk. 6 Abdurrahman, Dk. 78 Ufukhan (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Orhangazi Belediyespor\'a 1-0\'lık skorla boyun eğip düşme potasına yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Erzin Belediyespor\'u rahat geçti: 2-0. Karşılaşmanın henüz 6\'ncı dakikasında Abdurrahman\'ın golüyle skor üstünlüğünü ele alan yeşil-beyazlılar, 78\'inci dakikada Ufukhan\'ın golüyle rahatladı. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları sonucu değiştermezken, Manisa BŞB ilk galibiyetini alarak puanını 5\'e yükseltti.