Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bergama Belediyespor: 3-0

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) -

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER : Eren Özyemişçioğlu (xx), Faik Polat (xx), Harun Öztekin (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Kürşat (xx) (Dk. 84 Semih x), Alper Sürücü (xxx), Umut (xx), Alper Akçam (xx) (Dk. 77 Berkin x), Ali (xxx), İsmail (xxx), Ufukhan (xxx), Mehmet (xxx), Erhan (xx), Kaan (xx) (Dk. 70 Olcay xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x) - Ahmet (x), Emre (x), Samet (x) (Dk. 43 Hakan Çakır x), Bünyamin (x), Anıl (xx), Hacı Ömer (xx), Mehmet Tatlı (xx) (Dk. 81 Mehmet Alper x), Ozan Murat Başyılmaz (x), Berk (xx), Ulaş (x) (Dk. 63 Mert Özkaptan x)

GOLLER: Dk. 4 Ali Öztürk, Dk.14 Ufukhan, Dk. 58 Alper Sürücü (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bünyamin, Emre, Hacı Ömer (Bergama Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor rakip tanımıyor. Liderlik koltuğunda oturan yeşil-beyazlılar konuk ettiği Bergama Belediyespor\'u 3-0 yenerek 9\'da 9 yaptı. Maça fırtına gibi başlayan Manisa BŞB 4\'üncü dakikada Ali Öztürk ve 14\'üncü dakikada Ufukhan\'ın golleriyle skoru 2-0\'a getirdi. Devreye avantajlı giren Manisa ekibi 58\'inci dakikada Alper Sürücü ile galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla 29 puana çıkan Manisa BŞB zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor 14 puanda kalıp, 13\'üncü sıraya geriledi.

4\'üncü dakikada Manisa BŞB gol perdesini açtı. İsmail\'in pasında topla buluşan Ali Öztürk, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kazım\'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

14\'üncü dakikada yeşil-beyazlılar golleri ikiledi. Umut\'un kullandığı kornerde ilk golü atan Ali Öztürk topu arka direğe indirdi. Ufukhan bomboş durumda fileleri sarstı: 2-0.

31\'inci dakikada Bergama Belediyesporlu Emre\'nin kullandığı köşe vuruşunda Anıl topu kaleye gönderdi. Manisa BŞBli Mehmet topu son anda kafayla çizgiden çıkardı.

49\'uncu dakikada Manisa BŞB gole çok yaklaştı. Mehmet ortasını yaptı, İsmail\'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

58\'inci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyesyor farkı 3\'e çıkardı. Kürşat\'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa yükselen Alper Sürücü kafayla kaleci Kazım\'ı mağlup etti: 3-0.

73\'üncü dakikada Bergama Belediyesporlu Mert\'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Ufukhan topu çizgiden çıkardı.