Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bayburt Grup Özel İdare: 1-0

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Asker Açıkgöz (xx), Bekir Özçelik (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Ufukhan (xx), Oğuzhan (xx), Mehmet (xxx), Erhan (xxx), Abdurrahman (xx), Umut (xxx), Olcay (xx) (Dk. 69 Kaan x), İsmail (xx) (Dk. 90+2 Tayyip(?), Tolga (xx) (Dk. 68 Çağrı x), Ali (xxx)

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: İsmet (xx) - Mert (xx), Özkan (x), Güray (x) (Dk. 79 Hacı Şükrü x), Rahmi (x), Hasan (xx), Gökhan (xx), Zafer (x), Nazif (x) (Dk. 80 Güney(?), Aykut (x), Coşkun (x) (Dk. 74 Eren)

GOLLER: Dk. 77 Umut (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Olcay, Tolga (Manisa BŞB), Gökhan, Coşkun, Aykut (Bayburt)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta şampiyonluk için geri sayıma geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, takipçisi Bayburt Grup Özel İdare\'yi tek golle geçerek bitime 6 hafta kala mutlu sona çok yaklaştı: 1-0

2\'nci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Umut’un sağ taraftan kale önüne gönderdiği topa yükselen İsmail Köse’nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

16\'ncı dakikada Olcay’ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu önünde bulan Tolga’nın şutunda defans araya girdi.

31\'inci dakikada Erhan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Olcay’ın vuruşunda Bayburt kalecisi İsmet gole izin vermedi.

43\'üncü dakikada Manisa BŞB\'li Ali Öztürk’ün kafa vuruşunu Bayburt kalecisi İsmet son anda kornere çeldi.

56\'ncı dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor’da serbest vuruşu kullanan Ufukhan’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auata çıktı.

67\'nci dakikada Bayburt atağında Hasan ortaladı, Coşkun’un kafa vuruşunu kaleci Yusuf kontrol etti.

77\'nci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor’un golü geldi. Çağrı’nın kale önünde verdiği pasla buluşan Umut Kaya’nın şutu fileleri havalandırdı: 1-0.

90+3’üncü dakikada Mert’in kale içine gönderdiği topa yükselen Hacı Şükrü’nün kafa vuruşu kalecide kaldı.

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