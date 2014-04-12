Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: Keşke Büyükşehir olmasaydık

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün, Özel İdare’nin mal paylaşımını değerlendiren, İller Bankası’ndan gelen ödeneğin azaldığını söyledi. Başkan Ergün, "Keşke Büyükşehir olmasaydık diyeceğim bir noktaya geldik" diyerek tepkisini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir statüsü kazanan kentin İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birlikleri, belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz mallarını, hak, alacak ve borçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Manisa Valiliği’nde Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun kurulduğuna dikkat çeken, devredilecek hak ve malların adil dağıtılmadığını söyleyen Ergün, şunları söyledi:

"Kapatılan belediyelerin mal varlığı, hak ve alacaklarının dengeli bir şekilde paylaştırılması, ilçe belediyelerinin sadece Büyükşehir belediyelerine devredilecek hizmetleri ve görevleri ile ilgili haklar, borçlar ve personelinin Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi gerekmektedir. Ancak gönderilen listelerde toplam 429’u memur 557’si işçi olmak üzere 986 personelin Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin yapıldığı, mevcut personel ile birlikte toplam sayının bin 358’e ulaştığını, halen de listede yer almadığı halde gönderilen personellerin olduğu tespit ettik."

Gönderilen personellerle ilgili çelişkiler olduğunu öne süren Başkan Ergün, kapanan özel idare ve belde belediyelerin personelinin dengeli dağıtılmadığı söyledi.

‘Personel adil dağıtılmadı’

Büyükşehir Başkanı Ergün, "Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personelin Büyükşehir Belediyemize devredilmesi gerekirken, birçok ilçe belediyesinin bu hizmetler dışında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi’yle bağlantısı olmayan birimlerdeki personelin de Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini tespit ettik" diye konuştu.

‘Bir belediye hizmet binası bile verilmedi’

Adaletsiz dağıtımın mal varlıklarının dağıtımında da sürdüğünü kaydeden Başkan Ergün, Manisa genelinde kapanan 65 belde belediyesi bulunmasına rağmen bir belediye hizmet binasının dahi Büyükşehir Belediyesi’ne verilmediğini açıkladı. Dağıtımı eleştiren Ergün, küçük bir ilçe belediyesine Büyükşehir’e ait 10 binanın verildiğini söyledi.

‘Borçlar büyükşehire, mal varlıkları ilçe belediyeleri’ne’

Borç dağılımında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne büyük bir borç yükünün bırakıldığını açıklayan Ergün, toplam 170 milyon liralık bir borcun devredildiğini söyledi. Sadece Büyükşehir Belediyesi ile ilgili birimlerin borçlarının devredilmesi gerekirken, ilçe belediyelerinin bir çoğunun tüm genel borçlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiğini söyleyen Başkan Ergün, "Bir ilçe belediyemizden devredilen yaklaşık 18 milyon lira borcun sadece yaklaşık 13 milyonunun Büyükşehir Belediyesi’ne ait görev ve hizmetlere ilişkin borç olarak tespit edilmiştir. Geri kalan miktarın ise Büyükşehir Belediyesi’ne devri söz konusu değildir. Aynı kıyası, devredilen toplam borca kıyasladığımızda ortaya çıkan sonuç korkunç olacaktır. Buradan çıkan sonuç, ayırım yapılmadan tüm borçların büyük şehre devredilmesi eğilimine girilmiş olduğudur" diye konuştu.

‘Ne kadar hurda araç varsa büyükşehre verilmiş’

Kentin bütününe hitap eden Büyükşehir Belediyesi’nin iş makinesi ve taşıt ağının güçlü olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ergün, komisyon tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne verilen araç filosunun komik olduğunu öne sürdü. Devredilen 544 araç ve iş makinesinin 105 tanesinin model ve yılının bilinmediğini, 186’sının 2000 yılından daha eski modelde olduğunu söyleyen Başkan Ergün, 173 aracın faal olmadığını kaydetti. Büyükşehir Başkanı Ergün, "Ne kadar hurda araç varsa Büyükşehir Belediyesi’ne. Çalışanlar, İlçe Beledileri’ne devredilmiş" dedi.

‘Dağıtımlara itiraz olacak’

Tespitlerin devam ettiğini kaydeden Ergün, belediye bünyesinde kurulan komisyonda dağıtımların incelediğini ve adaletin yerini bulacağını söyledi. Ergün, "Artık işin komik tarafına gireceğim. Büyük şehre verilecek su depoları ve Manisa Merkeze su temin eden Ilıca tesisleri, İlçe Belediyesi’ne bırakılmış. Bunlarla ilgili itirazlarımız olacak" dedi.

‘Büyükşehre iller bankası’ndan sadece 5 milyon geldi’

En büyük sürprizi bugün yaşadığını açıklayan Başkan Ergün, Büyükşehir olan kente İller Bankası’ndan daha çok para gönderilmesini beklerken şok yaşadıklarını vurguladı. Manisa Belediyesi’ne her ay İller Bankası’ndan 8-9 milyon arası miktarın geldiğini, bu ay ise bu rakamın 5 milyona düştüğünü söyleyen Büyükşehir Başkanı Ergün, "Keşke Büyükşehir olmasaydık diyeceğim bir noktaya geldik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olmadan, İller Bankası’ndan yaklaşık biz 8-9 milyon para alırken bugün sadece 5 milyon lira para geldi. Ben bunun cevabını şu anda veremeyeceğim. İller Bankası ve Ankara bunun cevabını verir" diye konuştu. Gönderilen 5 milyon TL’nin sadece mevcut personelinin maaşına yettiğini dile getiren Büyükşehir Başkanı Ergün, "Eksiklikler yanlışlar çok. Sanki yangından mal kaçırır gibi hareket edilmiş" dedi.