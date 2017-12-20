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Spor

Manisa BŞB'nin ilk transferi Oğuzhan

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ara transfer çalışmalarına da başladı

20 Aralık 2017 19:42

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ara transfer çalışmalarına da başladı. Manisa temsilcisi, TFF 1\'inci Lig\'de İstanbulspor forması giyen defans oyuncusu Oğuzhan Yazıcı\'yla prensip anlaşmasına vardı. Dardanelspor\'da profesyonel olan 26 yaşındaki futbolcu ile transfer sezonunun açılmasıyla birlikte sözleşme imzalanacak. İlk yarıda başarılı bir grafik yakaladıklarını belirten Başkan Mevlüt Aktan, \"Son Bayrampaşa mücadelesinde istemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak genel anlamda hedeflediğimiz puanları aldığımız bir süreç oldu. Her bölgede alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Oğuzhan ve kulüb ile prensip anlaşmasına vardık. Aksilik yaşamadığı takdirde resmi sözleşmeyi imzalayacağız\" dedi. Manisa BŞB, cumartesi günü hazırlıklara yeniden başlayıp 2 Ocak\'ta Antalya\'ya kampa gidecek. 

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