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Spor

Manisa BŞB'nin gözü rekorda

  MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 8 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihe geçmek istiyor

10 Kasım 2017 18:03

 

MANİSA, (DHA) TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta üst üste 8 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihe geçmek istiyor. Şimdiki adıyla Süper Lig\'de 1959-1960 sezonunda 13, 1999-2000 sezonunda da 12 karşılaşmayı art arda kazanan Beşiktaş\'ı geçmek için mücadele edecek yeşil-beyazlılar gözünü yeni rekora dikti. Manisa ekibi ilk yarının son 6 haftasında Bergama Belediyespor, Kozan Belediyespor (D), 12 Bingölspor, Batman Petrolspor, Çatalcaspor  ve Bayrampaşa ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda 10 maç üst üste kazanmıştı. 

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