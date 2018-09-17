Manisa BŞB'den hızlı başlangıç

MANİSA, (DHA)

Tarihinde ilk kez TFF 2\'nci Lig\'de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beyaz Grup\'ta ilk 3 haftada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Bugsaşspor engelini rahat bir oyunla 3-0\'lık skorla geçen yeşil-beyazlılar, 7 puan toplayıp zirve yarışına ortak oldu. Evinde 2\'de 2 yapan Manisa BŞB\'de teknik direktör Levent Devrim, başarılı sonuçların istikrarlı bir şekilde süreceğini dile getirdi. Bugsaşspor karşısında istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, \"Lige ısınıyoruz. Yeni transferlerimiz de kendilerini göstermeye başladı. Zorlu maratonda elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadelemize devam edeceğiz\" diye konuştu.

