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Spor

Manisa BŞB'den acı fren

MANİSA, (DHA) TFF 3

26 Şubat 2018 18:10

MANİSA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta evinde Yeni Altındağ Belediyespor\'a 3-2 yenilerek galibiyet serisini 6 haftaya çıkarma fırsatını kaçıran 53 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakiplerinin makası daraltmasıyla çifte üzüntü yaşadı. Zirve takipçisi Bayrampaşa evinde düşme hattındaki Erzin Belediyespor\'u 5-2 yenerek lider Manisa\'yla arasındaki puan farkını 12\'den 9\'a düşürdü. Üçüncü sıradaki Bayburt Grup Özel İdare ve dördüncü basamaktaki Kemerspor da haftayı 3 puanla kapattı. Bu sezon taraftarının önünde ikinci kez sahadan eli boş ayrılan Manisa temsilcisi, cumartesi günü Ofspor deplasmanında yara sarmayı hedefliyor.

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