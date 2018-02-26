Manisa BŞB'den acı fren

MANİSA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta evinde Yeni Altındağ Belediyespor\'a 3-2 yenilerek galibiyet serisini 6 haftaya çıkarma fırsatını kaçıran 53 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakiplerinin makası daraltmasıyla çifte üzüntü yaşadı. Zirve takipçisi Bayrampaşa evinde düşme hattındaki Erzin Belediyespor\'u 5-2 yenerek lider Manisa\'yla arasındaki puan farkını 12\'den 9\'a düşürdü. Üçüncü sıradaki Bayburt Grup Özel İdare ve dördüncü basamaktaki Kemerspor da haftayı 3 puanla kapattı. Bu sezon taraftarının önünde ikinci kez sahadan eli boş ayrılan Manisa temsilcisi, cumartesi günü Ofspor deplasmanında yara sarmayı hedefliyor.