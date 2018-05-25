Manisa BŞB'de şirketleşme sıkıntısı

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TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde ilk kez TFF 2\'nci Lig\'e yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da şirketleşme çalışmaları henüz sonuçlanmadı.

Şirketleşerek isim, logo ve renklerini değiştirmeyi planlayan kulüpte prosedürün uzadığı, bu nedenle şirketleşmenin devre arasına kalabileceği öğrenildi. Manisa BŞB, şirketleşmeyle ilgili kongre kararını da henüz almadı. Yeşil-beyazlı kulüp, ismini Manisa Futbol olarak değiştirip renklerini de şehrin bir diğer takımı Manisaspor gibi siyah-beyaz yapmayı planlıyor. Teknik direktör Levent Devrim\'le yola devam eden Manisa temsilcisi transferde yetenekli gurbetçi futbolcu arayışını sürdürüyor.

