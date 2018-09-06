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Spor

Manisa BŞB'de Devrim'den uyarı

MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Zonguldak Kömürspor'u evinde 2-1 yenerek başlayan ligin yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim, oyuncularını Kırklarelispor deplasmanı öncesi uyardı

06 Eylül 2018 15:41

MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona Zonguldak Kömürspor\'u evinde 2-1 yenerek başlayan ligin yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da Teknik Direktör Levent Devrim, oyuncularını Kırklarelispor deplasmanı öncesi uyardı. Kırklareli\'nin ilk hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor\'u 3-0 yendiğini hatırlatan Devrim, moralli bir takıma karşı mücadele vereceklerini söyledi. Hedeflerinin bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, \"Ben oyuncularımın iyi niyetlerinden son derece memnunum. Biz, içeride ve dışarıda kendi oyun anlayışımızla sahada olacağız. Kazanmak istiyoruz\" dedi.

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