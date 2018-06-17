Manisa BŞB'de büyük sevinç

MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol 2\'nci Ligi Final Grubu\'nu Finalspor\'un averajla gerisinde ikinci sırada tamamlayıp Türkiye Basketbol Ligi\'ne (TBL) yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, büyük sevinç yaşıyor. Futbol takımının bu yıl TFF 3\'üncü Lig\'den tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'e çıkmasının ardından basketbolda da mutlu sona ulaşan yeşil-beyazlılarda oyuncular, teknik heyet ve yönetim, Bornova Belediyespor\'la Manisa Atatürk Spor Salonu\'nda oynanan son maçın ardından sevinç yumağı oldu. Bu yıl ligde önce B Grubu\'nu lider bitiren, ardından Play-Off\'u geçip Final Grubu\'na kalan Manisa BŞB, grupta 14 maçta 10 galibiyetle sezon başı belirlediği hedefi tutturdu.

FOTOĞRAFLI