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Spor

Manisa BŞB'de Alper üzüntüsü

MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor'da golcü Alper Akçam'ın sakatlığı teknik heyeti üzdü

14 Mart 2018 16:33

MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da golcü Alper Akçam\'ın sakatlığı teknik heyeti üzdü. 
İç sahada oynanan Erbaaspor maçının 30\'uncu dakikasında kaleci Nurullah\'la çarpışarak oyundan çıkmak zorunda kalan Alper\'in çekilen MR\'ında tramvaya bağlı diz ekleminde yaygın kemik iliği ödemi meydana geldiği açıklandı. 
Golcü futbolcunun 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Şimdiye kadar 7 kez rakip fileleri sarsan 30 yaşındaki gurbetçi oyuncuda bağ yaralanmasına rastlanmaması yüreklere su serpti. Alper\'in tedavisine başlandı.
 

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