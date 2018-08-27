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Manisa BŞB yeni sezona hazır

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yeni sezon maratonu öncesi son hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bergama Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

27 Ağustos 2018 14:46

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig\'de yeni sezon maratonu öncesi son hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bergama Belediyespor\'u 2-0 mağlup etti. 
Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'ndeki maçı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de izledi. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini 70\'inci dakikada Umut Kaya ve 90\'ıncı dakikada Ömer Alp attı. Karşılaşmada zaman zaman sertlikten ötürü gergin anlar da yaşandı. Mücadele sonrası Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim\'in 49\'uncu doğum günü, tesislerde kesilen pastayla kutlandı. Devrim\'in doğum gününe başkan Mevlüt Aktan ve futbolcular da katıldı.

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