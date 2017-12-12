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Manisa BŞB rekora ortak

MANİSA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta en yakın rakibinin 7 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon profesyonel futbol liglerindeki 126 takım arasında en uzun süreli yenilmezlik serisi yakalayan iki

12 Aralık 2017 15:24

MANİSA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta en yakın rakibinin 7 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon profesyonel futbol liglerindeki 126 takım arasında en uzun süreli yenilmezlik serisi yakalayan iki ekipten biri konumunda. Ligde 13 maçtır bileği bükülmeyen Manisa temsilcisi, bu periyotta 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yer alan Afjet Afyonspor da yeşil-beyazlılarla birlikte 13 maçtır yenilmedi. Afyon, bu maçları 10 galibiyet, 3 beraberlikle geçti.

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