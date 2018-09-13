Manisa BŞB daha iyi olacak

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta çıktığı ilk 2 maçı 4 puanla geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da teknik direktör Levent Devrim, önümüzdeki haftalarda daha iyi olacaklarını söyledi.

Bugsaşspor\'la pazar günü iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Manisa temsilcisinde Devrim, \"Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan futbolcularımızın aramıza katılmalarından sonra çok daha alternatifli, çok daha kaliteli bir kadro olacağız. Bu hafta genç bir rakiple karşılaşacağız. Hedefimiz iç sahada puan kaybı yaşamamak\" diye konuştu.