Manisa bileti erteletti!

Bank Asya 1. Ligi lideri Manisaspor, Ege derbisinde Karşıyaka ile İzmir'de 1- 1 berabere kaldı, Süper Lig'e çıkışını matematiksel olarak ilan etme fırsatını kaçırdı.



Puanını 59'a yükselten Tarzan, üçüncü sıradaki Kasımpaşa'yı sekiz puan geride bıraktı. Karşıyaka ise 48 puanla altıncı sıradaki yerini korudu. Maçta ev sahibinden Ferhat'ın 74'üncü dakikadaki golüne, 90 artı 5'inci dakikada Siyah-Beyazlılar'dan Sezer karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikalarında iki takımın oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonrası İzmir temsilcisinden Serkan İrdem ve Manisalı Kalabane kırmızı kart gördü.



Hakem Çakır, Karşıyakalı Cihan ile Manisalı Güven'e de sarı kart çıkardı. Bu arada 9 bin 666 biletli seyircinin izlediği karşılaşmanın devre arasında 63 yaşındaki Karşıyaka taraftarı Mustafa Adal kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.



Karşılaşmanın önemli dakikaları şöyle:



5'inci dakikada korner atışı kullanan Sezer topu direkt kaleye gönderdi, Kerem son anda meşin yuvarlağı yumrukladı.



8'inci dakikada Manisaspor kalecisi Ufuk'un uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak Erman'a çarptı, Eser'den önce araya giren Tufan tehlikenin büyümesine izin vermedi.



22'inci dakikada kazanılan frikik atışını kullanan Cihan yaklaşık 25 metreden çaktı, top kaleci Ufuk'ta kaldı.



24'üncü dakikada Ferhat soldan sıfıra kadar inip kesti, ön direk dibinde Eser gelişine vurdu, yandan aut.



61'inci dakikada Timuçin'in sağdan ortaladığı topu Eser'den hızlı hareket eden Erman kornere attı.



64'üncü dakikada Rıdvan Ferhat'a pas verdi, ancak araya giren Manisalı Ferhat topu kornere çıkardı.



74'üncü dakikada Taha'nın pasında Manisa defansından seken meşin yuvarlağı önünde bulan Karşıyakalı Ferhat, kaleci Ufuk'u avlayarak yeşil-kırmızılı tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0.



88'inci dakikada Karşıyakalı Cihan ile Manisasporlu Güven arasında yaşanan gerginlik diğer oyunculara da sıçradı. İki takımın oyuncuları arasında yaşanan itişme yüzünden oyun bir süre durdu. Hakem Cüneyt Çakır, olaylar yatıştıktan sonra KSK'li Serkan İrdem ve Manisalı Kalabane'ye kırmızı kart gösterdi. Karşıyakalı Cihan ve Manisalı Güven'e ise sarı kart çıktı.



90 artı 5'inci dakikada Manisasporlu Sezer yaklaşık 30 metreden sert bir şutla kaleci Kerem'i avladı: 1-1.



STAT: Atatürk



HAKEMLER: Cüneyt Çakır (6), Serdar Diyadin (6), Gökmen Olgaç (6)



KARŞIYAKA: Kerem (4) - Rıdvan (7) (Dk.88 Ahmet Çağıran), Aydın (4), Fuat (5), Ahmet Solakel (5), Timuçin (4) (Dk.61 Zafer 5), Atilla (4), Taha (7), Ferhat (7), Cihan (4), Eser (6) (Dk.84 Serkan İrdem)



MANİSASPOR: Ufuk (5) - Tufan (4) (Dk.78 Cenk 4), Kalabane (4), Erman (5), Ferhat (4), Güven (5), Yiğit İncedemir (6), Sezer (8), Nizamettin (4) (Dk.58 Ömer 5), Muhammet Hanifi (4) (Dk.70 Yiğit Gökoğlan 5), Rafael (7)



GOLLER: Dk. 74 Ferhat (Karşıyaka), 90 artı 5 Sezer (Manisaspor)



SARI KARTLAR: Timuçin, Aydın, Cihan (Karşıyaka), Yiğit İncedemir, Ferhat, Güven, (Manisa)



KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Serkan İrdem (Karşıyaka), 90 Kalabane (Manisa) (DHA)







