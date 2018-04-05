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Manisa Baro Başkanı Arslan: Barolar hiçbir kuvvetin vesayetini kabul edemez

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Barosu Başkanı Ali Arslan, 5 Nisan Avukatlar Günü töreninde yaptığı konuşmada, baroların hiçbir zaman vesayeti kabul etmeyeceğini söyledi

05 Nisan 2018 16:07

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Barosu Başkanı Ali Arslan, 5 Nisan Avukatlar Günü töreninde yaptığı konuşmada, baroların hiçbir zaman vesayeti kabul etmeyeceğini söyledi. Arslan, \"Biz dik durmaya ve doğruları savunmaya devam edeceğiz. Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir. Avukatlar kamu hizmeti görür ama kamu görevlisi değildir. Bu anlamda devlete karşı da bağımsızdır\" dedi.
Manisa Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü\'nü Manisa Adliyesi bahçesindeki törenle kutladı. Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve avukatların katıldığı törende, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Baro Başkanı Arslan, savunmanın özgürlüğüne dikkat çekti. Arslan, \"Demokratik, laik hukuk devletini yaşatmak için direnen, yargıyı bağımsız kılmak için mücadele eden meslektaşlarımızın avukatlar gününü kutluyoruz. Yargının bağımsızlığı, yargılamanın adil olması için hayati öneme sahiptir. Ancak yargının gerçek anlamda bağımsızlığının şartı savunmadır. Savunma, temel hak ve özgürlüklerin en önemli unsurudur. Hak arama özgürlüğü bireylerce avukatlar aracılığıyla kullanılır. Yargı yalnızca yargıçlara, savcılara, avukatlara bırakılamayacağı gibi yalnızca seçilmişlere de bırakılamaz. Baroların vazgeçemeyeceği temel hedef bağımsızlıktır. Barolar hiçbir kuvvetin vesayetini kabul edemez. Biz dik durmaya ve doğruları savunmaya devam edeceğiz. Bağımsızlık, tarafsızlık bir lütuf değildir\" diye konuştu.
Savunmaya yapılan saldırının halka yapılan saldırı olduğunu kaydeden Arslan, \"Avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir. Avukatlar kamu hizmeti görür ama kamu görevlisi değildir. Bu anlamda devlete karşı da bağımsızdır. Bizler Atatürk ilke ve devrimleri için, laik bir devlet olması için inançla mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun için dayanışmayı daha da güçlendireceğiz. Hukuk devleti yıkılırsa geriye kalana devlet denmez. Biz avukatlar itiraz ederiz, susmayız. Haksızlıklara, hukuksuzlara itiraz etmeye devam edeceğiz\" dedi.
Konuşmaların ardından avukat Adil Giray Çelik\'in \'Savunmanın Tarihi\' isimli sergisinin açılışı yapıldı. Avukatlık mesleğinde geçmişten bugüne gelen birçok belge sergilendi.

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