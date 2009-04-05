Manipülatörleri dinleyen polisleri de dinlemişler!

Polisten polise önlem

Görüşmeler yüz yüze

'Benim şirketimi kullanın'

Müşteri hesaplarını kullanmışlar

Mali Suçlarla Mücadele Şubesinin Borsa spekülatörlerine karşı yürüttüğü operasyonun ilginç ayrıntıları ortaya çıktı. Manipülasyon şebekesini dinleyen polis ekibinin de manipülasyon yapmaması için telefonlarının dinlendiği banka hesaplarının kontrol edildiği öğrenildi.Borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde eden çeteyi dinleyen ekibin, başka bir polis ekibi tarafından dinlenerek banka hesaplarının izlendiği belirtildi. Manipülasyon şebekesinin dikkat çekmemek için tek hesaptan yüklü alımlar yapmadığı, aracı kurumlardaki müşteri hesaplarından onlardan habersiz alış satış yaptığı ortaya çıktı.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) ikinci Keriz Silkeleme operasyonu kapsamında gözaltına alınan aralarında Galip Öztürk ve Bekir Sami Karayel’in de bulunduğu zanlıların polisteki işlemleri sürüyor. 25 milyon lira haksız kazanç elde eden zanlıların manipülasyonu nasıl yaptıklarının da detayları ortaya çıktı.Polis 1 yıl önce belirlediği kişiler hakkında teknik takip başlattı. SPK yetkilileri ile birlikte aynı zamanda polisten gelen bilgiler doğrultusunda İMKB’de çalışmalar yapıtı.Zanlılar hakkında teknik takip yapan polis ekibinin elde ettiği bilgiler ışığında kendilerinin de borsa da hisse satın almalarının önünü geçilmesi için de ayrı bir ekip kurulduğu öğrenildi. Kurulan bu ekibin, teknik takip yapan polis gurubunun telefonlarını dinlediği, hesaplarını da sürekli kontrol ettiği iddia edildi. Hatta yakınları adına hesap açabilecekleri düşüncesi ile de yakınlarının da hesapları izlendi.Öte yandan polisin gözaltına aldığı aralarında iş adamı, aracı kurum sahipleri ile çalışanlarının da bulunduğu zanlıların telefonla “ Al, sat, şu kağıdın durumu nasıl” şeklinde suç unsuru sayılmayan görüşmeler yaptıkları öğrenildi. Polisin adım adım izlediği zanlıların birinci operasyonda gözaltına alınan kişilerin nerede açık verdiği şeklinde bilgileri o dönemde yayımlanan haberlerden öğrendiği bu nedenle de telefon yerine suç unsuru taşıyan görüşmeleri yüzü yüze yaptıkları ileri sürüldü.Bekir Sami Karayel’in çeteyi yönlendirdiği bu nedenle Galip Öztürk’ten de yardın istediği ortaya çıktı. Ancak Öztürk’ün kendisine “ Size bu iş için para veremem. Ancak Vanet isimli şirketimin hisselerini kullanın. Bu yolla hem siz para kazanın hem de ben” dediği iddia edildi.İddiaya göre borsa çetesi Bekir Sami Karayel tarafından yönlendirildi. Karayel önce bir hisse belirledi. Ardından bu hisse ile ilgili alımlar yapıldı. Piyasadaki hisselerin büyük çoğunluğu toplandı. Ancak alım yaparken dikkat çekmemek için birkaç hesap kullanmak yerine yaklaşık yüz hesap kullanıldı. Çetenin aracı kurumlarda çalışan elemanları müşterilerinin hesaplarını, kendilerinden habersiz olarak kullandı. Bu hesaplardan belirlenen hisseler için alım yapıldı. İlgili hissenin piyasadaki kağıtları ile sürekli alım satım yapıldı. Bu şekilde kağıtların işlem hacmi artırıldı. Bu sırada da küçük yatırımcının ilgisi çekildi. Ardından yükselen hissenin piyasaya sürülmesi için gene alıcı kurumlar devreye girdi. Çete ile bağlantılı olan bu kişiler küçük yatırımcıya manipülasyon yapılan kağıtları önerdi.Bu yolla çetenin ellerindeki hisseleri küçük yatırımcıya yüksek fiyattan satması sağlandı.