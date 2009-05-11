Manipülasyona SMS’li müdahale

SPK, borsadaki manipülasyona SMS yoluyla müdahale edecek. Yatırımcının elindeki hisselerde olağandışı bir hareket görülürse, cep telefonlarına mesaj atılarak, ‘Haberdar mısın?’ diye sorulacak



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray’ın ‘borsadaki manipülasyonla mücadelede bundan sonra teknolojiden çok daha fazla faydalanılacak’ sözlerinin ardından bu konuda sıkı bir çalışma başlattığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin haberine göre, teknolojinin yardımıyla tam olarak yok edilemese de manipülasyonun en düşük seviyeye çekilmesinin mümkün olduğunu söyleyen SPK Başkanı, uygulamaya sokacağı yöntemler hakkında ise adeta ser verip sır vermiyor.



Kurula yakın kaynaklar, SPK’nın bu konuda hummalı bir çalışma içinde olduğunu söylerken, ‘manipülasyonla mücadelede cep telefonu sisteminin devreye sokulması’, alınacak önlemlerin ilk sırasında yer alıyor.



Yeni sistemle birlikte devreye Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) girecek. Merkezi kayıt kuruluşu borsada alınıp - satılan hisselerin kayıtlarının müşteri bazında tutulduğu, her tür hisse devrinin izlenebildiği bir merkez.



Hareket var, dikkat!



Borsada işlem gören hisselerin tümü bu merkezde kayıtlı. Kurumlar veya kişiler arasında yapılan virmanlar (bir hesaptan diğerine hisse aktarılması) bu merkez üzerinden gerçekleşiyor.



Buna göre, yatırımcının MKK’da kayıtlı hisselerinde olağandışı bir hareket, başka bir ifadeyle virman yapıldığı saptanırsa yatırımcının cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek bilgi verilecek. Bu yolla yatırımcıya hesabında, “Bir hareket, bir aktarım var. Haberdar mısın?” sinyali verilecek.



Bu tedbirin alınmasında, SPK’nın geçtiğimiz günlerde faaliyetlerini durdurduğu Ankara merkezli Merkez Menkul Değerler’de yatırımcıların aracı kurumdaki hesapları üzerinden izinsiz işlem yapılmasının ve bu yolla küçük yatırımcıların milyonlarca lira zarara uğratılmasının etkili olduğu söyleniyor.



Yatırımcı sayısı düşüyor



Daha aktif gözetim sistemi uygulaması, SPK’nın üzerinde çalıştığı diğer bir önlem olacak. Buna göre borsadaki işlemler yakından takip edilecek.



Borsadaki işlemlerde olağandışı bir hareketlilik saptanırsa işlemin yapıldığı aracı kurum anında aranarak, konuyla ilgili bilgi istenecek. Hatta aracı kurumdan işlem yapan yatırımcı da bizzat aranarak hareketliliğin nedeni sorulacak.



Amaç, piyasanın büyütülmesi



Manipülasyon oluşmadan, erken müdahale etme amacına yönelik diğer bir tedbir de hisselerde olağandışı bir hareketlilik görüldüğünde ilgili hisse senedinin borsadaki tahtasının anında işleme kapatılması olduğu belirtildi. SPK, alacağı bu önlemlerle, yatırımcı sayısı 1 milyon 280 bine düşen borsaya yeniden güven kazandırmayı hedefliyor. Bu yolla borsadaki manipülasyonun azaltılması, ardından da piyasanın büyütülmesi amaçlanıyor.

