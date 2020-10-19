'Manipülasyona davet' uyarısı; küçük ve orta işletmelerin halka arzında hisseler birkaç elde toplanıyor

Küçük ve orta ölçekli şirketler sermaye piyasalarından finansman sağlamak için Borsa İstanbul’da halka arz yaparken, halka açılan şirketlerin hisselerinin hem kurumsal şirketlere tahsis edilmesi hem de herhangi bir tavan olmaması nedeniyle belirli fonlar ve kişilerde toplanması dikkat çekiyor.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, son olarak bugün işlem görmeye başlayacak olan Kontrolmatik Teknoloji halka arzı yoğun şikayetlere neden oldu. Halka arz edilecek Naturelgaz ve Kervan Gıda'nın izahnamesinde de üst sınırın olmadığı dikkat çekti.

Borsa İstanbul yatırımcıları küçük ölçekli halka arzlarda kurumsal yatırımcılara hisse tahsisi yapılmaması gerektiğini ve bireysel yatırımcılara ise başvuru limiti uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Beş yatırımcı hisselerin yüzde 30'nu aldı

Yatırımcılar halka arzların ağırlıklı olarak bir kaç fon ve kişiye yapılmasından rahatsız. Bu rahatsızlık bugün borsada işlem görmeye başlayacak olan Kontrolmatik Teknoloji hisselerinin halka arzında kendisini gösterdi. Bu halka arzda 18.255 bireysel yatırımcıya 3 milyon 625 bin lot hisse verilirken 5 fon ve gerçek kişi 2,1 milyon lot hisse alabildi.

Kontrolmatik'te toplam 7 milyon 250 bin lot hissenin yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara (ağırlıklı olarak fonlar) yüzde 40'ı yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 50'si yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Ancak talep miktarında sınırlama konulmadı. Bir kişi 7 milyon 25 bin lot talepte bulunabilme hakkına sahip oldu. Böylece bir gerçek kişi, bir şirket ve 3 fon 2 milyon 14 bin 887 lot hisse aldı. Beş yatırımcının halka arzdan aldığı hissenin toplam içindeki payı yüzde 29.5 oldu.

'Manipülasyona neden olur'

Bu uygulamaların, sermayenin tabana yayılmasını engellemesinin yanı sıra hisselerin birkaç elde toplanması nedeniyle manipülasyona davet çıkardığı belirtiliyor. Çünkü bir veya bir kaç elde toplanan hisseler ile şirketin hisse fiyatı çok kolay kontrol edilebiliyor. Borsa İstanbul yatırımcıları küçük ölçekli halka arzlarda kurumsal yatırımcılara hisse tahsisi yapılmaması gerektiğini ve bireysel yatırımcılara ise başvuru limiti uygulanması gerektiğini belirtiyor.