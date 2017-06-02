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Dünya
Deutsche Welle

Manila'da kumarhaneye baskın: 36 ölü

Filipinler'in başkenti Manila'de bir kumarhaneyi basan saldırganın çıkardığı yangında en az 36 kişi hayatını kaybetti.

02 Haziran 2017 13:59

Filipinler'in başkenti Manila'daki bir otel ve eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 36 kişinin öldüğü bildirildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, saldırganın çıkardığı yangında çok sayıda kişinin dumandan boğulduğu belirtildi. Ölenler arasında saldırganın da bulunduğu öğrenildi.

Resmi makamlarca saldırının terör nedenli olmayıp kumarhaneden intikam almak ya da soymak isteyen tek bir kişi tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiği açıklandı.

Ölenlerin cesetleri saldırıdan saatler sonra binanın üçüncü katında bulundu. Manila Havalimanı'na bir buçuk kilometre uzaklıktaki turistik tesiste bir de alışveriş merkezi bulunuyor.

Gece saatlerinde tesise giren saldırgan otomatik silahla ateş açmış ve kurşunlar sadece ekran ve televizyonlara isabet etmişti. Kumar masalarını ateşe veren ve çevredeki insanlara ateş etmeyen fail daha sonra oteldeki odasına çekilmiş ve kendi ölümüne de sebebiyet veren yangını odasında çıkarmıştı. Saldırganın kimliği hakkında açıklama yapılmadı.

"Saldırıda IŞİD'in parmağı yok"

Saldırıdan saatler sonra da karmaşıklığın devam ettiği, silah seslerinin panik çıkmasına yol açtığı ve tesistekilerin silahlı bir grubun terör saldırısı başlattığını sanarak kaçmaya çalıştığı bildiriliyor.

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Ronald dela Rosa, terör saldırısının söz konusu olmadığını ve olayın sorumluluğunu üstlenen terör milisi IŞİD'in kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını söyledi.

Polis tarafından verilen bilgide, failin kumar tutkunu olduğu ve para kaybettiği için intikam almak istemiş olabileceği belirtildi. Saldırganın sırt çantasından 2 milyon Euro tutarında kumar jetonu çıktı. Tesisteki bir görevli, IŞİD diye bağırıldığını duyduğunu söyledi.

Filipinler ordusu geçen haftadan beri ülkenin güneyindeki Maravi kentinde saklanan İslamcı asilerle savaşıyor. Çarpışmalarda şimdiye kadar en az 180 kişi öldü. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Maravi'nin de bulunduğu ve 20 milyon Filipinli'nin yaşadığı Mindanao adasında sıkıyönetim ilan etti. İsyancılar onlarca sivili rehin aldıklarını duyurmuşlardı.

DW/dpa/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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