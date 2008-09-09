Manicone’den Muntari’ye övgü



İnter’in altyapı hocası ve eski ortasaha oyuncusu Antonio Manicone, yeni transfer Sulley Muntari’yi, 1995-97 yılları arasında siyah-mavili formayı giyen Paul Ince’e benzetti.



Portsmouth’dan transfer edilen Muntari, takımlarından daha büyük transfer isteyen birçok İnter taraftarına göre gereksiz bir isimdi.



Chelsea’den Frank Lampard’ı transfer edemedikten sonra alınan Ganalı oyuncu ise şüphesiz teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği ile Milano’ya geldi.



Eleştirilere rağmen şu an takımın gençlerini çalıştıran Antonio Manicone, Tuttosport’a yaptığı açıklamalarda Muntari’nin İtalyan hocanın eski takım arkadaşı Paul Ince’e benzediğini belirtti.



“Sözlerime Muntari’nin gereksiz bir transfer olmadığını belirterek başlamak istiyorum. O, fiziğini etkili kullanan, hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi bir ortasaha oyuncusu.”



“Özellikle fiziği ile bana Paul Ince’i hatırlatıyor. Paul daha çok gol atıyordu. Muntari de eksik yönünün bu olduğunu biliyor ve bunun üstünde çalışıyor.”



Oyunculuk kariyerinde İnter dışında Foggia, Udinese ve Genoa’da forma giyen Manicone, aynı zamanda İtalya milli takımı formasını da 1993’de Estonya’ya karşı giymişti.



Goal